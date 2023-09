Visite guidée du château Château de Bellefond Lagraulière, 17 septembre 2023, Lagraulière.

Visite guidée du château Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Château de Bellefond Gratuit. Entrée libre.

Vous aurez la possibilité de visiter les pièces de vie ainsi que certaines chambres avec la décoration des années 40, accompagnés d’un guide qui vous décrira les lieux et son histoire. Ainsi que les alentours du château et ses dépendances. Vous aurez également un libre accès au parc et ses arbres remarquables.

Château de Bellefond 19700 Lagraulière Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 73 71 04 Le Château de Bellefond est entouré de son propre domaine de 12 hectares à Lagrauliere, Corrèze, dans la région Limousin en France.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

