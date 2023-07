Venez découvrir l’histoire de ce château Château de Belflou Belflou Catégories d’Évènement: Aude

Belflou Venez découvrir l’histoire de ce château Château de Belflou Belflou, 16 septembre 2023, Belflou. Venez découvrir l’histoire de ce château 16 et 17 septembre Château de Belflou Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’histoire fascinante de l’édifice lors d’une visite guidée de 6 à 8 minutes à 12h00 et à 14h30. Château de Belflou 6 avenue du château, 11410 Belflou Belflou 11410 Aude Occitanie 06 50 61 48 44 http://www.chateaudebelflou.fr La plus ancienne mention de Belflou remonte à 1206. En 1210, Simon de Montfort céda les domaines de Belflou et Fendeille au chevalier de Fontaines. La branche cadette des Fontaines a conservé Belflou jusqu’à la fin du XVIe siècle. En 1581, la forteresse était occupée par un capitaine huguenot. Le château de Belflou, principalement construit aux XIIIe et XIVe siècles, était à l’origine une « forcia », c’est-à-dire une forteresse féodale secondaire, comprenant probablement un donjon qui est devenu la tour carrée sud, des constructions en bois et un fossé rempli d’eau. Le château présente la particularité d’avoir conservé ses fossés en eau qui l’entourent, formant une ceinture ovale continue. Le pont-levis a été remplacé par un pont en pierre au XIXe siècle. Proche du lac de la Ganguise. Se garer à l’entrée du village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

