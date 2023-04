Visitez l’un des plus beaux châteaux de l’Aveyron Château de Belcastel, 16 septembre 2023, Belcastel.

Visitez l’un des plus beaux châteaux de l’Aveyron 16 et 17 septembre Château de Belcastel 5 € (inclut le dépliant guide du Château et l’audioguide). Réservation obligatoire pour les visites guidées. Visites guidées organisées à partir de 12 personnes.

Le château de Belcastel est l’un des châteaux médiévaux situés en Aveyron. Ouvert au public depuis 2005, il est possible de le visiter ; une visite libre, riche en informations historiques, mène les visiteurs aux douves, au sein du château et ses jardins, avec ses cours luxuriantes, ses chapelles médiévales, sa prison et ses vues superbes. Fernand Pouillon, architecte, visionnaire, s’est totalement consacré à la restauration de l’édifice après l’avoir découvert en ruines en 1973. Désormais, l’ancienne demeure privée de l’architecte apparaît comme un joyau architectural et comme un monument historique abritant un ensemble unique de galeries d’art contemporain.

Château de Belcastel Le Colombier, 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 42 16 http://www.chateaubelcastel.com Cette forteresse médiévale des Xe et XIe siècles, a été restaurée par le célèbre architecte « Fernand Pouillon » au début des années 1970. Les expositions permanentes : armures originales des XVe et XVIe siècles, armes médiévales, chevaux et chevaliers templiers. Train jusqu’à la gare de Rodez puis route. Avion jusqu’à Rodez puis route.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Château Belcastel