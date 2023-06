Foulée solidaire des Girondins de Bordeaux Château de Bel Air Le Haillan Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Foulée solidaire des Girondins de Bordeaux Château de Bel Air Le Haillan, 18 juin 2023, Le Haillan. Foulée solidaire des Girondins de Bordeaux Dimanche 18 juin, 09h00 Château de Bel Air sur inscription Le FC Girondins de Bordeaux lance la 1ère édition de la foulée solidaire au château du Haillan le 18 juin 2023 à 9h. JPEG – 370.7 ko

Organisée sur la plaine et au château du Haillan, cette course reversera les fonds à l’institut Bergonié ainsi qu’à la recherche contre le cancer. Elle sera également l’occasion de réunir les amoureux des Girondins dans un lieu unique empreint d’histoire. ? Un lieu : le Château du Haillan

Les participants passeront devant le Centre Pro, l’Académie et le Centre Administratif. Les coureurs seront invités à courir en Marine et Blanc. Un village santé, des espaces restauration et animations ouvert à tous seront installés à proximité du château. ? 3 courses sont proposées ? 8 km : La Grande Foulée

? 4 km : La Foulée Rythmée

? 1 km : La Foulée de BenGi

La foulée solidaire est ouverte à toutes et tous ! Les enfants pourront participer à la Foulée de BenGi avec une course de 1 km pour les 10 à 13 ans. Inscrivez-vous dès maintenant et participez à la première course solidaire organisée par le FC Girondins de Bordeaux ! Nombre de place limité. Château de Bel Air Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.girondins.com/fr/news-ticketing/36343/foulee_solidaire »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

