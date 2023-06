Exposition : « Le Paysage et le Déplacement » Château de Beaurepaire Loudun, 16 septembre 2023, Loudun.

Exposition : « Le Paysage et le Déplacement » 16 et 17 septembre Château de Beaurepaire Gratuit. Entrée libre.

« Le Paysage et le Déplacement » est une exposition d’art contemporain dans la chapelle. Plusieurs dépendances sont transformées en salles d’expositions, avec la cour et les jardins du château. Rencontrez les huit artistes internationaux qui parlent de leurs créations. Avec Paola Alborghetti (IT/DE), Francesca Conchieri (IT), Mauro Cossu (IT), Eckehard Fuchs (DE/IT), Christine Gedeon (US/DE), Virginia Katz (US), Patricia Smith (US/NL/FR), Kathleen Vance (US).

L’exposition continuera jusqu’au 24 septembre du lundi au dimanche, de 11h à 18h.

Château de Beaurepaire 86137 Loudun Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 71 78 66 99 Participez à l’inauguration de la résidence d’artistes et des nouveaux espaces d’exposition du château de Beaurepaire. Le toponyme du château est attesté depuis 1410. Le premier propriétaire connu est Jean du Pin, receveur du roi à Loudun au début du XVIe siècle. Plus récemment, le château a été la demeure de René Monory, président du Sénat français de 1992 à 1998. De nos jours, Beaurepaire est réinventé en tant que centre d’art contemporain. Parkings.

©Emile Pennekamp