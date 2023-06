Visite patrimoine « Bellum podium », le château de Beaupuy – Dans le Cadre du festival Musique et Patrimoine Château de Beaupuy Beaupuy Beaupuy Catégories d’Évènement: Beaupuy

Haute-Garonne Visite patrimoine « Bellum podium », le château de Beaupuy – Dans le Cadre du festival Musique et Patrimoine Château de Beaupuy Beaupuy, 27 juillet 2023, Beaupuy. Visite patrimoine « Bellum podium », le château de Beaupuy – Dans le Cadre du festival Musique et Patrimoine Jeudi 27 juillet, 18h00 Château de Beaupuy Gratuit – Sans inscription – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr Ce site est mentionné en 1260 et domine un joli petit vallon où coule le ruisseau de Beaupuy. Le château a été édifié au cours du 15e siècle puis repris au 19e siècle. Au cours de cette visite nous vous proposons de découvrir les grandes phases de son histoire, de l’édifice fortifié aux embellissements du 19e siècle. Château de Beaupuy 86500 saulgé Beaupuy 31850 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T18:00:00+02:00 – 2023-07-27T19:30:00+02:00

2023-07-27T18:00:00+02:00 – 2023-07-27T19:30:00+02:00 château Beaupuy Séverine Boulay Détails Catégories d’Évènement: Beaupuy, Haute-Garonne Autres Lieu Château de Beaupuy Adresse 86500 saulgé Ville Beaupuy Departement Haute-Garonne Lieu Ville Château de Beaupuy Beaupuy

Château de Beaupuy Beaupuy Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaupuy/

Visite patrimoine « Bellum podium », le château de Beaupuy – Dans le Cadre du festival Musique et Patrimoine Château de Beaupuy Beaupuy 2023-07-27 was last modified: by Visite patrimoine « Bellum podium », le château de Beaupuy – Dans le Cadre du festival Musique et Patrimoine Château de Beaupuy Beaupuy Château de Beaupuy Beaupuy 27 juillet 2023