Promenade médiévale Château de Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Oise

Val-d'Oise Promenade médiévale Château de Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise, 16 septembre 2023, Beaumont-sur-Oise. Promenade médiévale Samedi 16 septembre, 14h00 Château de Beaumont-sur-Oise Venez visitez le château et l’église, vestiges de l’opulence de la cité au Moyen Age. Château de Beaumont-sur-Oise Place du Château 95260 Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France https://www.facebook.com/Cerclebeaumontoisdupatrimoine Siège du pouvoir des comtes de Beaumont-sur-Oise du XIe au XIIIe siècle, puis résidence royale à partir de Louis IX, le château de Beaumont abrite un logis seigneurial en pierre de taille, des remparts sur le modèle du château du Louvre à Paris et le prieuré Saint-Léonor, monastère clunisien. Nous proposons la visite des vestiges de ce prestigieux passé et présentons les activités bénévoles qui valorisent le site aujourd’hui. Parking sur la place du château, accessible à pieds depuis la gare de Persan-Beaumont (15min de marche). Accessible à tous les publics mais terrain escarpé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00 @cerclebeaumontoisdupatrimoine Détails Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Château de Beaumont-sur-Oise Adresse Place du Château 95260 Beaumont-sur-Oise Ville Beaumont-sur-Oise Departement Val-d'Oise Age min 10 Age max 85 Lieu Ville Château de Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise

Château de Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont-sur-oise/