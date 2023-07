Visite libre du parc Château de Beaumesnil Mesnil-en-Ouche, 15 septembre 2023, Mesnil-en-Ouche.

15 – 17 septembre

De ses cuisines voûtées à sa mystérieuse motte féodale recouverte de buis deux fois centenaires, le château de Beaumesnil vous invite à voyager à travers le temps et l’espace.

Les générations s’y sont succédé laissant leur empreinte et une trace de leurs passions, de l’aménagement du vaste parc à sa remarquable collection de reliures d’art.

Laissez-vous embarquer dans ce récit ; franchissez les grilles du domaine et découvrez plus de trois siècles d’histoire.

Château de Beaumesnil 2 rue des forges, Beaumesnil, 27410 Mesnil-en-Ouche

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

