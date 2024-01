Exposition d’art numérique au Château Château de Beaugency Beaugency, samedi 30 mars 2024.

Début : 2024-03-30T13:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-11-03T13:00:00+01:00 – 2024-11-03T18:00:00+01:00

Plongez dans un univers lumineux et poétique où le patrimoine se révèle au gré des pixels de lumières dès le 30 mars 2024.

Un véritable voyage dans un univers digital et lumineux, où l’architecture Médiévale et Renaissance se révèle dans ce lieu aux multiples vies. Un château de la Loire métamorphosé en centre d’art numérique pour vivre un moment unique au cœur de la cité médiévale de Beaugency. Que ce soit pour les plus petits ou pour les plus grands, l’exposition d’art numérique repousse les frontières de la perception visuelle et offre un regard différent sur le patrimoine. Une expérience immersive, inattendue, à découvrir en famille ou entre amis.

Château de Beaugency Place Dunois, Beaugency

© Château de Beaugency