Noël au Château de Beaugency Château de Beaugency Beaugency Catégorie d’Évènement: Beaugency Noël au Château de Beaugency Château de Beaugency Beaugency, 23 décembre 2023 12:00, Beaugency. Noël au Château de Beaugency Samedi 23 décembre, 13h00 Château de Beaugency Voir https://www.chateau-beaugency.com/event/noel-au-chateau/ Centre d’art numérique : 14h à 20h

Mini marché de Noël : 14h à 20h

Enquête Cluedo : 14h à 20h (5€ en sus du billet d’entrée)

Boum pour enfants (jusqu’à 12 ans) : 16h

Spectacles nocturnes spécial noël : 17h30 à 20h

Château de Beaugency Place Dunois, Beaugency

