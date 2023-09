ALL HALLOW’S EVE chateau de beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret ALL HALLOW’S EVE chateau de beaugency Beaugency, 28 octobre 2023, Beaugency. ALL HALLOW’S EVE Samedi 28 octobre, 19h00 chateau de beaugency Tarifs spécial Halloween A la lueur de votre lampe torche, armés de courage, menez l’enquête au Château de Beaugency.

Traquez les indices pour pouvoir résoudre l’énigme.

Découvrez le spectacle nocturne spécialement créé pour cette soirée dès la nuit tombée (en continu dans la cour) !

Vous aimez les paillettes et les bonbons ? Pour les petits et les grands, des animations maquillages et des bonbons seront de la partie !

Restauration sur place salé et sucré de 14h à 00h (fermeture de la billetterie à 22h30). chateau de beaugency 2, place Dunois – 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@chateau-beaugency.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 34 59 74 73 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

