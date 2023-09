Nuit des châteaux chateau de beaugency Beaugency, 27 octobre 2023, Beaugency.

Nuit des châteaux Vendredi 27 octobre, 19h00 chateau de beaugency 11 € / 9€ / 7 €

Déambulation nocturne dans l’exposition d’art numérique du Château de Beaugency et son jardin suspendu de 19h à 23h

Partez explorer ce logis seigneural de la Renaissance, à l’aide de votre lampe torche, dont chacune des 19 pièces accueille une oeuvre singulière, animée et sonore

Découvrez également le spectacle nocturne, des projections de son et lumières dans la cour intérieure du Château.

chateau de beaugency 2, place Dunois – 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@chateaubeaugency.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 34 59 74 73 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:00:00+02:00

