All Hallows’ Eve au Château de Beaugency Château de Beaugency Beaugency Catégorie d’évènement: Beaugency

All Hallows’ Eve au Château de Beaugency Château de Beaugency, 31 octobre 2022, Beaugency. All Hallows’ Eve au Château de Beaugency Lundi 31 octobre, 15h00 Château de Beaugency

Voir https://www.chateau-beaugency.com/event/all-hallows-eve/

All Hallows’ Eve au Château de Beaugency Château de Beaugency Place Dunois, Beaugency Beaugency Pour Halloween venez visiter le centre d’art numérique de 16h à 22h. Découvrez le spectacle nocturne spécialement créé pour cette soirée dès la nuit tombée (en continu dans la cour) ! A partir de 18h, participez au Cluedo semi-numérique grandeur nature dans le Château. Il y a 300 ans, la guerre faisait rage entre les Français et les Anglais, le Château de Beaugency était un lieu de réception mondain. Lors d’une soirée organisée par le Marquis de Chabreloche, Louise de Montaigüe, jeune fille de bonne famille sans histoire, est retrouvée assassinée.

A vous de trouver qui est le coupable ? Vous aimez les paillettes et les bonbons ? Pour les petits et les grands, des animations maquillages et piñatas sont proposés dès 16h00. Idéal pour les enfants. Restauration sucrée et salée sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T15:00:00+01:00

2022-10-31T21:00:00+01:00 Château de Beaugency

Détails Catégorie d’évènement: Beaugency Autres Lieu Château de Beaugency Adresse Place Dunois, Beaugency Ville Beaugency lieuville Château de Beaugency Beaugency

Château de Beaugency Beaugency https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

All Hallows’ Eve au Château de Beaugency Château de Beaugency 2022-10-31 was last modified: by All Hallows’ Eve au Château de Beaugency Château de Beaugency Château de Beaugency 31 octobre 2022 Beaugency Château de Beaugency Beaugency

Beaugency