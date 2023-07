concert Château de Beaucamps Le Jeune, 2 rue Chantereine 80430 Beaucamps-le-Jeune Catégories d’Évènement: Beaucamps-le-Jeune

Somme concert Château de Beaucamps Le Jeune, 2 rue Chantereine 80430 Beaucamps-le-Jeune, 16 septembre 2023, Beaucamps-le-Jeune. concert 16 et 17 septembre Château de Beaucamps Le Jeune, 2 rue Chantereine 80430 concert des couleurs

musique sud-américaine Château de Beaucamps Le Jeune, 2 rue Chantereine 80430 2 rue chantereine0430 Beaucamps Le Jeune Beaucamps-le-Jeune 80430 Somme Hauts-de-France +33 06 30 67 06 65 concert de piano avec Alexandre THEODOUILIDES

au Château de Beaucamps Le Jeune

château renaissance 1537 clase Monument historique Amiens N29 (45km) Beauvais D316 (50km) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 olgatestelin Détails Catégories d’Évènement: Beaucamps-le-Jeune, Somme Autres Lieu Château de Beaucamps Le Jeune, 2 rue Chantereine 80430 Adresse 2 rue chantereine0430 Beaucamps Le Jeune Ville Beaucamps-le-Jeune Departement Somme Age min 10 Age max 80 Lieu Ville Château de Beaucamps Le Jeune, 2 rue Chantereine 80430 Beaucamps-le-Jeune

Château de Beaucamps Le Jeune, 2 rue Chantereine 80430 Beaucamps-le-Jeune Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaucamps-le-jeune/