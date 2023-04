Découvrez un ancien château fort du XIIe et XVe siècle Château de Bayers Bayers Catégories d’Évènement: Bayers

Charente Découvrez un ancien château fort du XIIe et XVe siècle Château de Bayers, 16 septembre 2023, Bayers. Découvrez un ancien château fort du XIIe et XVe siècle 16 et 17 septembre Château de Bayers 3 €. Gratuit – de 12 ans. Entrée libre. Venez visiter les extérieurs du château et découvrir ses pièces intérieures. Un château fort existait au XIe siècle, cependant, le château actuel date du XVe siècle, construit pour l’essentiel par Guillaume de La Rochefoucauld à partir de 1434. En 1295, la terre de Bayers (se prononce « bayé ») passa à un cadet et donna son nom à une branche de la famille de La Rochefoucauld (appelée de La Rochefoucauld-Bayers), qui vendit en 1760 le château à Jean-Michel Delage, après la mort du marquis de Bayers en 1745. Revendu et divisé à la Révolution, le château tomba peu à peu en ruine. En 1988, une restauration d’ampleur releva les bâtiments restants. Château de Bayers 1 impasse du Château, 16460 Bayers Bayers 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine 07 50 52 51 25 Ancien château fort construit entre les XIIe et XVe siècles, entouré de douves sèches, il domine la vallée de la Charente. Il devient château d’agrément à la fin du XVIe siècle avec l’ajout d’une terrasse bordée par une balustrade. Transformé en bâtiment de ferme à la Révolution, le corps de logis flanqué d’une grosse tour ronde crénelée a fait l’objet d’une restauration remarquable au XXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Château de Bayers
1 impasse du Château, 16460 Bayers
Bayers
Charente

