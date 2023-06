Randonnée « Par nos chemins » Château de Baussay Mouterre-Silly, 17 septembre 2023, Mouterre-Silly.

Randonnée « Par nos chemins » Dimanche 17 septembre, 08h00 Château de Baussay Gratuit. Entrée libre. Départ : 8h00. Rendez-vous au château de Baussay (D759), avec une animation de l’association Arbrissel au départ.

Venez faire une boucle d’environ 8 kilomètres, commentée par la compagnie de théâtre Blast et par l’association Arbrissel, sur les sentiers de la commune.

Château de Baussay 86200 Mouterre-Silly Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine Baussay était autrefois le siège d’une baronnie et son histoire remonte à une période très ancienne, mentionnée dès le début du XIe siècle. Elle était l’une des châtellenies les plus importantes du Loudunais et relevait du château de Loudun. Elle s’étendait sur plusieurs paroisses. Initialement la propriété de Hugues I de Bauçay en 1060, le fief fut divisé après le décès de Hugues VI, dernier représentant de la branche aînée, au XIVe siècle. À la suite d’un long procès tranché par un arrêt du parlement en 1459, les deux tiers de la châtellenie revinrent à Jean de Rochechouart et un tiers à Hardouin de Maillé. Il faudra attendre 1785 pour que le domaine soit réuni entre les mains de Gabriel-François-Jacques Dujon. Malgré cela, il est difficile d’imaginer que le logis actuel que nous avons découvert à Baussay ait été le siège de cette seigneurie. Néanmoins, ce bâtiment, qui était inhabité à la fin du XXe siècle, a été remarquablement restauré et propose aujourd’hui un gîte.

Au centre d’une cour fermée par de nombreuses dépendances, cette construction rectangulaire de petites dimensions s’étend sur un seul niveau avec un espace sous les combles. Sa toiture est en tuiles à deux pans. De chaque côté de la travée centrale, deux fenêtres éclairent l’habitation. L’une d’entre elles a conservé son meneau et sa traverse en bois. La porte d’entrée, en plein cintre, est surmontée d’une petite fenêtre carrée. Les combles sont illuminés par trois lucarnes passantes à fronton de pierre. À l’angle sud-est, un bâtiment de dépendances en retour d’équerre s’appuie sur la façade. À l’arrière, au nord-est, se dresse un magnifique pigeonnier carré au toit de tuiles plates avec un bandeau d’ardoise, à la forme de croupe, orné de petites lucarnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T10:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T10:00:00+02:00

©Mairie de Mouterre-Silly