Découvrez l'histoire du château de Foulques Nerra à nos jours en compagnie d'un médiateur.

Château de Baugé Place de l'Europe, 49150 Baugé

Dans l'enceinte fortifiée d'un château à motte primitif, un logis résidentiel est reconstruit en plusieurs phases entre 1430 et 1455 par Yolande d'Aragon, puis par son fils René d'Anjou, dit « le Roi René ». Utilisé par les Gouverneurs de la ville entre le XVI° et le XVIII°, il est ensuite profondément remanié à l'intérieur pour un usage administratif. La façade affiche nettement les caractères d'un logis de plaisance du XV° siècle : disposition d'ensemble assez irrégulière, lucarnes passantes avec gâbles à crochets au niveau du toit, tour octogonale en saillie sur la façade, baies à meneaux encadrées de tuffeau ; disparition de tout élément militaire dans l'architecture.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:20:00+02:00

16 et 17 septembre 2023

