Séjour apprenant dans le Verdun Château de Bauduen, 26 juillet 2021, Bauduen.

35 € (participation symbolique de la famille)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Château de Bauduen 60 Rue Grande, 83630 Bauduen Bauduen 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Séjour Apprenant.

Problématiques

Ce projet a pour but de répondre à différentes problématiques tant sociales que scolaires et territoriales.

Nous vivons sur un territoire riche et inspirant, qui a porté des générations d’artistes renommés. Ce territoire est pourtant méconnu et peu investi par les jeunes des classes les plus populaires qui en ignore tant l’histoire que sa proximité.

Nous souhaitons donc les faire sortir de leur habitat immédiat pour les empenner à la découverte de territoire proche mais qui pour eux, semblent extrêmement lointain. L’objectif étant de faciliter leur retour sur ce territoire en dehors du temps de l’action.

La question scolaire est une question de premier plan après deux confinements où les écoles ont été fermé, et des temps de télétravail en mode dégradé massivement généralisé , il reste un écart important entre le niveau des élèves et celui attendu, notamment sur les fondamentaux.

A ces problèmes spécifiques se rajoutent toutes les problématiques des quartiers sensibles que sont la pauvreté, le trafic de stupéfiants, et l’enclavement psychique et culturel.

C’est dans ce cadre déjà complexe et fortement aggravé par la crise sanitaire que nous faisons la proposition d’un séjour nature avec hébergement dans le parc naturel du Verdun avec chaque jour un temps d’accompagnement à la scolarité autour de projets.

Les objectifs du séjour

Le séjour a pour objectif d’apporter des réponses aux problématiques ci-dessus :

-Diminution du retard scolaire

-Diminution du décrochage et reconnexion avec les problématiques scolaires

-Découverte du patrimoine et possibilité de sortir du quartier

-Sensibilisation aux problématiques environnementales

-Initiation à diverses pratiques d’expression artistique

-Prévention des actes de délinquance en proposant un projet attrayant

Le séjour

Le séjour en lui même serait d’une durée de 5 nuits en pensions complète dans un lieu agréé et permettant les activités nautiques et de pleine nature. L’hébergement se fera dans le gite le Château de Bauduen dans les gorges du Verdon la dernière semaine de juillet.

Le public sera constitué de 16 enfants de 6 à 11 ans avec respect de la parité fille garçon.

Le transport se fera par car avec un départ le lundi matin et un retour le vendredi en fin d’après midi

Les activités

Chaque jour, les après-midi des activités en lien avec la protection de l’environnement sont organisées autour de deux thématiques :

-Faunes et flore

-Eau et patrimoine

La thématique Faune et Flore se déclinera en deux après midi en pleine nature où il sera question de mener un grand jeu de piste pour repérer des plantes locales et constituer un herbier. Un autre après-midi sera consacré cette fois à l’observation de la faune : insecte oiseau et mammifère ; avec un travail de mise en lien avec la précédente sorti au zoo organisé plus tôt dans le mois.

L’objectif de cette thématique est donc à la fois d’appuyer leur curiosité naturelle pour les questions environnementales mais aussi d’entamer une démarche de réflexion scientifique sur le lien entre les espèces et sur la classification des êtres vivants.

La thématique eau et patrimoine se déclinera en trois après-midi autour d’une activité sportive ou de découverte autour de l’eau. Elle se fera en continuité avec des actions menées précédemment durant le mois de juillet et notamment un stage de natation et une séance de Paddle avec les mêmes enfants.

Sur place il leur sera proposé du snorkling pour se familiariser avec la natation et observer le patrimoine maritime. Les observations des enfants seront mise en lien avec leur activité Faune et Flore pour comparer les spécificités du monde marin. Une journée Paddle sera aussi proposé pour profiter du paysage autour d’une activité sportive avec observation des formations géologiques. Enfin, une sortie guidée sur le lac pour évoquer les questions environnementales sera organisée pour conclure le séjour.

Les fins d’après-midi seront consacrées à un projet d’expression artistique autour de la photographie avec pour objectif la création d’un journal de leur colo où il montrerait dans un book ce qu’ils ont fait.

Tout au long de la semaine une formation aux techniques de base de la photographie serait transmis aux enfants pour qu’il puissent faire des photos de plus en précises selon leur regard.

Ce temps permettrait aussi à l’enfant d’avoir un regard sur ce qu’il a fait de sa journée et réfléchir à ce que ça lui a apporté. Ainsi les photos seraient complétées par des textes avec les réflexions des enfants sur les thématiques abordés dans la journées.

Les soirées après le repas seront consacrées à des jeux de société stimulant leur imaginaire (comme Imajine ou Dixit) ou avec des vertus pédagogiques plus scolaire (comme Timeline ou Logik ville). Enfin, une soirée sera consacrée à l’organisation d’un Cluedo géant en costume.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T09:00:00+02:00

2021-07-30T16:59:00+02:00

Gorge du Verdun