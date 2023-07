Escape Game Château de Barrière Villamblard, 20 juillet 2023, Villamblard.

Villamblard,Dordogne

Escape Game

Nous sommes en 1589 pendant la guerre des religions. Le château de Barrière est le fief de la famille de Lur qui est protestante. La châtelaine est prise au piège dans ses appartements qui se trouvent au 1er étage. Par groupe de 8 maximum, les participants doivent en 1h résoudre des énigmes et découvrir des codes afin de libérer la châtelaine.

Gratuit. Sur réservation.

14h et 16h Château de Barrière

Pour les Enfants du Pays de Beleyme beleymenature@gmail.com ou 06 29 33 42 31.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

Château de Barrière

Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Escape Game

The year is 1589, during the War of Religion. Château de Barrière is the stronghold of the Protestant de Lur family. The chatelaine is trapped in her apartments on the 1st floor. In groups of no more than 8, participants must solve riddles and discover codes to free the chatelaine in 1 hour.

Free admission. Reservations required.

2pm and 4pm Château de Barrière

Pour les Enfants du Pays de Beleyme beleymenature@gmail.com or 06 29 33 42 31

Juego de escape

Corre el año 1589, durante la Guerra de Religión. El castillo de Barrière es la fortaleza de la familia protestante de Lur. La « chatelaine » está atrapada en sus apartamentos del 1er piso. En grupos de 8 personas como máximo, los participantes pasan 1 hora resolviendo enigmas y descubriendo códigos para liberar a la chatelaine.

Entrada gratuita. Sólo con reserva previa.

14.00 y 16.00 h Château de Barrière

Pour les Enfants du Pays de Beleyme beleymenature@gmail.com o 06 29 33 42 31

Escape Game

Wir schreiben das Jahr 1589 während des Religionskriegs. Das Schloss Barrière ist das Lehen der Familie de Lur, die protestantisch ist. Die Schlossherrin ist in ihren Gemächern, die sich im ersten Stock befinden, gefangen. In Gruppen von maximal 8 Personen müssen die Teilnehmer innerhalb einer Stunde Rätsel lösen und Codes entdecken, um die Schlossherrin zu befreien.

Die Teilnahme ist kostenlos. Nur mit vorheriger Anmeldung.

14h und 16h Château de Barrière (Schloss von Barrière)

Für die Kinder des Pays de Beleyme beleymenature@gmail.com oder 06 29 33 42 31

Mise à jour le 2023-06-20 par Vallée de l’Isle