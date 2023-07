Exposition au château : « Arts du feu – Céramique » Château de Barrière Villamblard, 16 septembre 2023, Villamblard.

Exposition au château : « Arts du feu – Céramique » 16 et 17 septembre Château de Barrière Gratuit. Entrée libre.

Participez à l’exposition de l’artiste coréenne Jae Kyoung Seignardie. Des œuvres pleines de charme où apparaît son amour de la poésie et de la nature. Sa parfaite maîtrise des couleurs et des formes, la finesse et l’élégance de ses créations, témoignent d’une esthétique raffinée.

Château de Barrière Le bourg, 24140 Villamblard Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 30 02 17 39 Cette ancienne forteresse avec fossé, chapelle, salle datant du XVe siècle, tour maîtresse du XIIIe siècle et deux logis des XVe et XVIe siècles, relevait, au XVe siècle, de la seigneurie de Grignols. Il s’agit du château natal de l’historien Henri Wlgrin de Taillefer. Il a connu une restauration contemporaine en bois et en métal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Jae Kyoung Seignardie