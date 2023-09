Visites flash d’un château datant du XI-XII siècle Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire, 16 septembre 2023, Barbezieux-Saint-Hilaire.

Cité dès l’an Mil, le château fut une forteresse médiévale du XIe-XIIe siècle, entre Aquitaine et Angoumois.

La famille de La Rochefoucauld opère de grands travaux au XVe siècle. Il reste aujourd’hui de ce vaste ensemble castral, le châtelet d’entrée (la Porte d’Archiac) et le bâtiment dit « des granges ».

En 2015, des travaux de réhabilitation ont transformé le château qui abrite désormais un nouveau théâtre. Une saison culturelle pluridisciplinaire (théâtre, danse, humour, objet/marionnette, musique…) y est proposée, ponctuée de temps d’échange avec les artistes.

Participez à des visites « flash » du château organisées par l’office de tourisme du Sud Charente, plusieurs créneaux disponibles dans la journée.

Château de Barbezieux Place de Verdun, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Agence Les Conteurs