visite guidée du château de Barbarin 16 et 17 septembre Château de Barbarin tarif spécial JEP 5€- gratuit moins de 15 ans

Château monument historique habité toute l’année par ses propriétaires venez découvrir les extérieurs et les intérieurs et la manière de vivre dans un château au 18ème siècle. Exceptionnelle grande cuisine peinte avec d’importantes collections de cuivres et d’objets usuels d’époques.

Château de Barbarin 780, route de Pisieu, 38270 Revel-Tourdan, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 84 51 15 http://www.chateau-de-barbarin.fr Maison forte du XIVe siècle érigée par les seigneurs de Revel devenue un beau château au XVIIIe siècle suite aux embellissements du marquis de Marcieu, Gouverneur du Dauphiné. Au sein d’un vaste paysage agreste protégé de grande qualité dominant la plaine de Bièvre-Valloire.

