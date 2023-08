Exposition « Indicible et autres mystères » photographies d’Isabelle Lecomte de Guili Château de Barbarin Revel-Tourdan Catégories d’Évènement: Isère

Revel-Tourdan Exposition « Indicible et autres mystères » photographies d’Isabelle Lecomte de Guili Château de Barbarin Revel-Tourdan, 16 septembre 2023, Revel-Tourdan. Exposition « Indicible et autres mystères » photographies d’Isabelle Lecomte de Guili 16 et 17 septembre Château de Barbarin inclus billet d’entrée Isabelle Lecomte de Guili nous emène dans le monde mystérieux de la nature de la Bièvre et du large paysage servant d’écrin au château de Barbarin. L’exposition est visible au cours des visites guidées. Château de Barbarin 780, route de Pisieu, 38270 Revel-Tourdan, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 84 51 15 http://www.chateau-de-barbarin.fr Maison forte du XIVe siècle érigée par les seigneurs de Revel devenue un beau château au XVIIIe siècle suite aux embellissements du marquis de Marcieu, Gouverneur du Dauphiné. Au sein d’un vaste paysage agreste protégé de grande qualité dominant la plaine de Bièvre-Valloire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

