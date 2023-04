Visite guidée de l’intérieur de la demeure de l’écrivain charentais du XVIIe siècle Jean Louis Guez de Balzac Château de Balzac, 16 septembre 2023, Balzac.

Visite guidée de l’intérieur de la demeure de l’écrivain charentais du XVIIe siècle Jean Louis Guez de Balzac 16 et 17 septembre Château de Balzac 8 € adulte. 5 € enfant de 6 à 16 ans. Gratuit – de 6 ans.

Construit en bordure de la Charente, à 8 km au nord-est d’Angoulême, le Château de Balzac fut la demeure de Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654), célèbre écrivain charentais, né et enterré à Angoulême. Filleul du Duc d’Epernon, Conseiller d’état, réformateur de la prose française, il fut l’un des premiers académiciens et fonda le prix de l’éloquence. Marie de Médicis, séjourna de longs mois au château de Balzac, après son évasion du château de Blois.

Le château fut édifié vers 1600 à l’emplacement d’un hôtel noble des XIe et XIIe siècles dont il reste des vestiges, par Guillaume Guez, seigneur de Balzac et père de l’écrivain. Un porche charentais du XVIIe siècle s’ouvre sur des communs et écuries du XVIe et XVIIe siècles. Des colonnades du XVIIIe siècle, (21 colonnes) uniques en Charente complètent l’ensemble. L’entrée principale du château est ornée de décors peints du XVIIe siècle restaurés en 2022.

Le travail de restauration du château de Balzac est récompensé par le 1er prix des Vieilles Maisons Françaises (VMF) en 2004, le Label Maison des Illustres remis par le ministère de la Culture en 2013. Le Prix « Aide à la restauration 2020 » de la Fondation Mérimée pour la restauration des décors peints. prix 2023 de FHS (French Heritage Society).

Château de Balzac Place de l’Église, 16430 Balzac Balzac 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 87 26 74 78 http://www.chateaudebalzac.fr Édifié vers 1600 en bordure de la Charente, le château rappelle le souvenir de Jean-Louis Guez de Balzac, « restaurateur de la langue française », qui en fit son ermitage. Marie de Médicis, Richelieu ou encore le Duc d’Epernon y séjournèrent. À voir : la grande salle voûtée, la chapelle du XIIIe siècle, les cuisines du XVIIe siècle, les salons et les fresques du XVe siècle, le canal et les jardins fleuris… Le château a obtenu le 1er prix national des Vieilles Maisons Françaises, le prix des Parcs et Jardins de France et le label Maison des Illustres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Château de Balzac