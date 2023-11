Ateliers cuisine : petites recettes pour les fêtes Château d’Azay-le-Rideau Ateliers cuisine : petites recettes pour les fêtes Château d’Azay-le-Rideau, 9 décembre 2023, . Ateliers cuisine : petites recettes pour les fêtes Samedi 9 décembre, 10h15, 12h00, 14h00, 15h30 Château d’Azay-le-Rideau Château d’Azay-le-Rideau 19, rue Balzac 37190 Azay-le-Rideau https://www.azay-le-rideau.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:15:00+01:00 – 2023-12-09T11:15:00+01:00

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00 Tours à table Détails Autres Lieu Château d'Azay-le-Rideau Adresse 19, rue Balzac 37190 Azay-le-Rideau Lieu Ville Château d'Azay-le-Rideau latitude longitude 47.25905;0.465756

Château d'Azay-le-Rideau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//