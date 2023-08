Une sortie conviviale et éclectique vous attend au château Château d’Azas Azas, 16 septembre 2023, Azas.

Une sortie conviviale et éclectique vous attend au château 16 et 17 septembre Château d’Azas Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez part à une visite du château d’Azas.

Un écrin patrimonial au service de l’art, la technique et la culture ! Vous pourrez à la fois admirer les toiles peintes par une artiste locale, goûter des produits locaux en circuit ultra court et découvrir l’histoire d’Azas autrefois terres du seigneur de Saint-Sulpice : Sicard Alaman.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE :

15h – Vernissage de l’exposition de tableaux par Mme Véronique Bec.

15h – Visite du moulin des trois pommes de pin (dégustation de pain et vente de farine, pois chiche et huile de tournesol) par M. Etienne de Pins-Loze.

16h – Conférence « Petites histoires d’Azas Zas, village et château » par Mme Chantale Dauchez.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE :

16h à 18h – Exposition de tableaux et visite du moulin des trois pommes de pin.

Château d’Azas 31380 Azas Azas 31380 Haute-Garonne Occitanie 06 40 06 79 06 Ce Pavillon de charme de la commune d’Azas en Haute-Garonne est attenant au domaine connu et occupé par le château d’Azas. Ayant traversé les générations et abrité de nombreuses familles depuis le XVIIe siècle, on parle des initiatives de conduction de travaux sur le domaine par la famille Auriol.

À partir des années 1840, parents, enfants, puis petits enfants, seront à l’origine de grandes transformations des différents bâtiments (château, communs) et jardins. Construit au pied d’un grand bassin bâti en briques à l’extrémité nord du château, ils constituent tous deux une entité. Leur situation au fond du parc les place dans un écrin de verdure et offre une entrée directe par le portail nord, situé à côté de l’ancienne conciergerie.

