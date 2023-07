Garden Party, au Château d’Aydie Château d’Aydie Aydie, 12 août 2023, Aydie.

Aydie,Pyrénées-Atlantiques

La Famille Laplace est heureuse de vous accueillir au Château d’Aydie.

19h30 : soirée « Côte de Bœuf » formule à partager.

Convivialité et bonne humeur vous attendent, soyez au rendez-vous !

Sur réservation uniquement – Places limitées..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

Château d’Aydie D317

Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Laplace family is delighted to welcome you to Château d?Aydie.

7:30 pm: « Côte de B?uf » evening, formula to share.

Conviviality and good humor await you, so come and join us!

By reservation only – Places are limited.

La familia Laplace está encantada de recibirle en el Château d’Aydie.

19.30 h: Velada « Côte de Bœuf », una fórmula para compartir.

¡Vengan a divertirse!

Sólo con reserva – Plazas limitadas.

Die Familie Laplace freut sich, Sie im Château d’Aydie begrüßen zu dürfen.

19:30 Uhr: Abend « Côte de B?uf » Formel zum Teilen.

Geselligkeit und gute Laune erwarten Sie, seien Sie dabei!

Nur mit Reservierung – Begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN