Visite libre des extérieurs, jardins, et chantier de restauration en cours

Château d’Avoine Le Logis, 61150 Avoine Avoine 61150 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « codoux@hotmail.com »}] Ensemble architectural attribué à Jacques Gabriel 1er, construit pour la famille Droulin.

Constitué d’un château classé MH datant de la fin du XVIème et du début XVIIème entouré de douves en eaux et de communs ISMH datant du XVIIème et remaniés au XIXème. La partie centrale du Logis a disparu vraisemblablement au XIXème. Il ne subsiste du logis d’origine qu’un pavillon d’angle et deux ailes le reliant aux deux pavillons avant encadrant le pont dormant.

Evènement : Visite des extérieurs du château depuis les prairies et présentation des travaux de restauration des communs du château. Stationnement des VL autorisé le long de l’allée menant au château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Frederic.Caudoux