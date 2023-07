Championnat de France de Barbecue Château d’Avignon Saintes-Maries-de-la-Mer, 9 septembre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

Les Championnats de France de Barbecue fête ses 10 ans et organise sa finale, cette année au Château d’Avignon..

2023-09-09 fin : 2023-09-10 . .

Château d’Avignon Route d’Arles

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Championnat de France de Barbecue is celebrating its 10th anniversary, and this year’s final will be held at the Château d’Avignon.

Los Campeonatos de Francia de Barbacoa celebran su 10º aniversario, y la final de este año tendrá lugar en el Château d’Avignon.

Die französischen Barbecue-Meisterschaften feiern ihr 10-jähriges Bestehen und veranstalten ihr Finale in diesem Jahr im Schloss von Avignon.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer