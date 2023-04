Visite du parc agricole et paysager d’Auzon (Ozon) Château d’Auzon Lucenay-lès-Aix Catégories d’évènement: Lucenay-lès-Aix

Visite du parc agricole et paysager d’Auzon (Ozon) Château d’Auzon, 3 juin 2023, Lucenay-lès-Aix. Visite du parc agricole et paysager d’Auzon (Ozon) 3 et 4 juin Château d’Auzon Durée visite libre : entre 45min et 2h | À partir de 7 ans Découvrez le parc agricole et paysager d’Auzon (Ozon), en pleine floraison des rhododendrons.. Ce sera également l’occasion de profiter de ce joli cadre pour pique-niquer. Château d’Auzon Château d’Auzon, 58380 Lucenay-les-Aix Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://www.auzon.org https://www.facebook.com/chateauauzon/;https://www.instagram.com/chateauauzon/ https://patrivia.net/visit/chateau-d-auzon Parc redessiné au début du XIXe siècle par le Comte de Choulot. Planté depuis 200 ans d’essences rares encore en cours d’identification. Rhododendrons, azalées, promenades dans les allées du parc à la découverte des multiples essences et senteurs. Ozon ou Auzon sur les principaux GPS, Château d’Ozon sur une carte Michelin, entre Lucenay-les-Aix (Nièvre) et Chézy (Allier). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Château d’Auzon

