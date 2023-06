Projection plein air : Loving Vincent (La passion Van Gogh) I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Château d’Auvers Auvers-sur-Oise, 22 août 2023, Auvers-sur-Oise.

Projection plein air : Loving Vincent (La passion Van Gogh) I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Mardi 22 août, 21h00 Château d’Auvers Entrée gratuite sur réservation

Dans le jardin anglais du Château d’Auvers, venez profiter d’une soirée d’été en visionnant en plein air : La passion Van Gogh de Dorota Kobiela précédé du film Van Gogh d’Alain Resnais,

Projection cinéma plein air à 21h

VAN GOGH, un film documentaire d’Alain RESNAIS de 1948

Synopsis : C’est uniquement à partir des toiles de Van Gogh qu’Alain Resnais raconte la vie du peintre et cette quête éperdue de la lumière et de la vérité picturale qui le conduisit au suicide.

« Cette expérience d’ordre dramatique et cinématographique n’a donc rien à voir avec la critique d’art, encore moins avec la biographie scientifique. Nous avons volontairement sacrifié l’exactitude historique au bénéfice du mythe de Van Gogh. Si nous avons choisi le noir et blanc de préférence à la couleur, ce ne fut pas seulement en raison de difficultés techniques. Nous espérions qu’ainsi apparaîtrait mieux l’architecture tragique de la peinture de Van Gogh. »(Alain Resnais, 1948)

Réalisé par Alain Resnais / Écrit par Gaston Diehl, Robert Hessens

Durée : 18 minutes / Noir & Blanc

La passion Van Gogh [Loving Vincent], un film d’animation britannico-polonais de Dorota Kobiela et Hugh Welchman.

Synopsis : Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de remettre en mains propres une lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par l’amitié entre son père et l’artiste, n’est pas franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère de Van Gogh est introuvable. Le jeune homme apprend alors par Père Tanguy, le marchand de couleurs du peintre, que Theo, visiblement anéanti par la disparition de son frère aîné, ne lui a survécu que quelques mois. Comprenant qu’il a sans doute mal jugé Vincent, Armand se rend à Auvers-sur-Oise, où le peintre a passé ses derniers mois, pour essayer de comprendre son geste désespéré. En interrogeant ceux qui ont connu l’artiste, il découvre combien sa vie a été surprenante et passionnée. Et que sa vie conserve une grande part de mystère.

Château d'Auvers Rue de Léry 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d'Oise Île-de-France Construit en 1635, le château devient à la fin du XVIIe siècle la propriété de Jean de Léry, conseiller du roi, qui transforme ce pavillon à l'italienne en château à la française accueillant une société brillante. Le château d'Auvers nous emmène sur les traces des grands maîtres ayant marqué l'histoire du village : Monet, Pissarro, Cézanne, Daubigny, Van Gogh, etc. On parcourt les salles du château au milieu de décors reconstitués évoquant les thèmes favoris des impressionnistes : la vie parisienne au XIXe siècle, la mode et ses métiers, les cafés-concerts, le voyage en train à vapeur, les parties de campagne et les guinguettes, les derniers jours de Van Gogh dans le village…

2023-08-22T21:00:00+02:00 – 2023-08-22T23:59:00+02:00

©tamasa