Projection plein air : Van Gogh de Maurice Pialat I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Mardi 4 juillet, 20h30 Château d’Auvers Entrée gratuite sur réservation

Dans le jardin anglais du Château d’Auvers, venez profiter d’une soirée d’été en visionnant en plein air : VAN GOGH, un film de Maurice Pialat de 1991 (avec Jacques Dutronc)

Pique-nique costumé dans les jardins à 20h30 sur le thème « fin XIXème : Au temps de Van Gogh et du Dr Gachet «

Projection cinéma plein air à 22h

Sypnosis : Après son internement à l’asile, Vincent Van Gogh s’installe à Auvers-sur-Oise chez le docteur Gachet, amateur d’art et protecteur des peintres. Entre les relations conflictuelles qu’il entretient avec son frère Théo et sa santé mentale vacillante, Vincent continue son oeuvre. Il devient l’amant de Marguerite, la fille de son hôte, mais celle-ci comprend vite qu’il ne l’aime pas, que seul son art le fait vivre.

Château d'Auvers Rue de Léry 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 48 48 48 http://www.chateau-auvers.fr https://www.facebook.com/chateau.auvers Construit en 1635, le château devient à la fin du XVIIe siècle la propriété de Jean de Léry, conseiller du roi, qui transforme ce pavillon à l'italienne en château à la française accueillant une société brillante. Le château d'Auvers nous emmène sur les traces des grands maîtres ayant marqué l'histoire du village : Monet, Pissarro, Cézanne, Daubigny, Van Gogh, etc. On parcourt les salles du château au milieu de décors reconstitués évoquant les thèmes favoris des impressionnistes : la vie parisienne au XIXe siècle, la mode et ses métiers, les cafés-concerts, le voyage en train à vapeur, les parties de campagne et les guinguettes, les derniers jours de Van Gogh dans le village… SNCF gare d'Auvers-sur-Oise / A15 et A115 sortie Auvers-sur-oise/ Méry centre

2023-07-04T20:30:00+02:00 – 2023-07-04T23:59:00+02:00

