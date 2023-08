Visite guidée d’un château majestueux par les propriétaires Château d’Authon Authon, 16 septembre 2023, Authon.

Visite guidée d’un château majestueux par les propriétaires 16 et 17 septembre Château d’Authon 6 € adulte. Gratuit -18 ans. Entrée libre. Durée de la visite : 1h.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, participez à des visites guidées par le propriétaire et le gardien du château.

Château d’Authon 3 rue du château, 17770 Authon-Ébéon Authon 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 25 05 40 Le château d’Authon est le siège d’une baronnie qui a longtemps appartenu à la famille du même nom, une des plus anciennes familles de Saintonge. L’actuel château, entouré de douves alimentées par le Dandelot, a partiellement été reconstruit en 1607. Il a également fait l’objet, entre 1865 et la fin du XIXe siècle, d’importants travaux de restauration et de transformation (reconstruction des écuries, plantation du parc à l’anglaise,…) ainsi que de démolition de plusieurs bâtiments.

Aujourd’hui, seuls subsistent le pavillon d’angle (1607), orné d’intéressantes lucarnes sculptées et d’une belle porte à fronton, le porche d’entrée et la tour des gardes du précédent château.

Au milieu d’un parc à l’anglaise, le château datant des XVIe et XVIIe siècles est entouré de douves en eau. Dans la cour intérieure, un jardin à la française permet de découvrir une roseraie. Un peu plus loin, le potager permet de poursuivre la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Vals de Saintonge Communauté