Journées Européennes du Patrimoine au château d’Aucors Château d’Aucors Mareuil en Périgord, 16 septembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Visite gratuite des extérieurs toute la journée, samedi et dimanche. Visite commentée des extérieurs dimanche 17 à 11h30 (30min)..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Château d’Aucors

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Free outdoor tours all day Saturday and Sunday. Guided tour of the exterior on Sunday 17th at 11:30 am (30min).

Visitas gratuitas al exterior durante todo el día el sábado y el domingo. Visita guiada del exterior el domingo 17 a las 11.30 h (30 min).

Kostenlose Besichtigung der Außenanlagen den ganzen Tag über, Samstag und Sonntag. Kommentierte Besichtigung der Außenanlagen am Sonntag, den 17. um 11:30 Uhr (30min).

Mise à jour le 2023-08-16 par Val de Dronne