Jeu d’animation famille – Fascinant Week-end Château d’Astros Vidauban, 21 octobre 2023, Vidauban.

Vidauban,Var

Jeu immersif à vivre en famille, historique, dans l’ancienne

commanderie templière d’Astros. Rencontre de différents personnages illustrant l’histoire de la Commanderie D’Astros à travers des épreuves et interactions scénarisées..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Château d’Astros RD 48

Vidauban 83550 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



An immersive historical game for the whole family, in the ancient

commanderie templière d?Astros. Meet various characters illustrating the history of the Commanderie D?Astros through scripted events and interactions.

Un juego histórico envolvente para toda la familia en la antigua

comandancia de Astros. Conoce a varios personajes de la historia de la Commanderie D’Astros a través de eventos e interacciones guionizados.

Immersives Spiel für die ganze Familie, historisch, in der ehemaligen

der Templer-Komturei von Astros. Treffen Sie auf verschiedene Charaktere, die die Geschichte der Commanderie D’Astros illustrieren, durch gescriptete Prüfungen und Interaktionen.

