Découvrez le château d'un maître d'artillerie

Château d'Assier, 46320 Assier

Galiot de Genouillac, grand maître de l'artillerie de François Ier, fit reconstruire le château entre 1520 et 1540. À l'origine les bâtiments formaient un vaste quadrilatère comportant un riche décor sculpté. Seule subsiste l'aile ouest dont l'ornementation comprend emblèmes, évocations militaires et scènes de la vie d'Hercule.

16 et 17 septembre 2023
Gratuit. Entrée libre. Derniers accès sur site à 11h45 et à 16h45.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

