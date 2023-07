Exposition « Les enfants de la Résistance » Château d’Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine, 16 septembre 2023, Asnières-sur-Seine.

Exposition « Les enfants de la Résistance » 16 et 17 septembre Château d’Asnières-sur-Seine Entrée libre

Venez découvrir l’univers de la bande dessinée à succès Les Enfants de la Résistance, des Éditions Le Lombard, qui est devenue une référence pour expliquer la Seconde guerre mondiale aux plus jeunes.

Le Château d’Asnières va se transformer, pour l’occasion, et accueillir un jeu de piste, un studio de podcast et un espace d’exposition pour suivre l’histoire de François, Eusèbe et Lisa qui refusent que la France s’avoue vaincue.

Cette exposition se prolongera jusqu’au 22 octobre et sera ouverte au public les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 19h. En dehors de ces périodes, visites de groupes scolaires privilégiées.

Présence des auteurs, le week-end des Journées du Patrimoine.

C'est le 10 janvier 1750 que Marc René de Paulmy de Voyer d'Argenson, marquis de Voyer, acquit sa propriété d'Asnières. Constitué d'une grande maison, de ses dépendances et de ses jardins, ce domaine est connu pour avoir appartenu, de 1719 à 1721, à Madeleine de la Vieuville, comtesse de Parabère, célèbre pour l'affection que lui portait le Régent. Sur les fondations de cette maison de campagne, le marquis fit édifier le château d'Asnières de 1750 à 1752. Le marquis de Voyer a été sous Louis XV, entre autres titres, maréchal des Camps et Armées du Roi, lieutenant général de la Haute et Basse Alsace, inspecteur de la cavalerie et des dragons et directeur général des Haras de France. Passionné par les Lettres et les Arts, il fut l'ami de Voltaire, d'Helvetius et de nombreux artistes. Reconnu comme un esthète éclairé, on le nomma associé libre de l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture. Pour des raisons politiques et financières, le marquis de Voyer dut se séparer de son domaine dès 1769. Depuis cette date, le château d'Asnières connut de nombreux propriétaires. Sous le Second Empire, il servit même de cadre à des fêtes et des bals mémorables, évoqués par Offenbach dans La vie parisienne. A la fin du XIXe siècle, le château devint une école confessionnelle, et plus tard, une institution de jeunes filles, jusqu'en 1976. Il a été définitivement acquis par la municipalité d'Asnières-sur-Seine en 1991. Les plans du château sont de Jacques Hardouin Mansart de Sagonne, architecte du Roi et membre de l'Académie Royale d'Architecture, petit-fils de Jules Hardouin Mansart. De brillants artistes ont participé à la décoration intérieure. Nicolas Pineau, célèbre ornemaniste, aidé de son fils Dominique, conçut et réalisa les décors des pièces principales, la salle à manger, le grand salon, la galerie. Guillaume II Coustou sculpta les deux figures en demi-relief sur les trumeaux de l'avant corps de la façade. C'est vraisemblablement Paolo Antonio Brunetti, spécialiste avec son père du décor en trompe l'œil, qui réalisa la « grisaille » d'une grande finesse, représentant un décor d'architecture, découverte sur les murs d'une antichambre au 1er étage. Signalons encore au rez-de-chaussée la chambre du marquis, qui conserve de façon touchante ses caractéristiques du XVIIIe siècle, et les deux escaliers principaux dotés de très belles rampes en ferronnerie. Le château d'Asnières est une œuvre significative et typique du XVIIIe siècle, qui servit maintes fois de modèle, notamment pour édifier en 1900 la résidence The Elms (Les Ormes) à Newport, aux États-Unis.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Mairie d’Asnières-sur-Seine