Visite du Site du Château d’Artias Château d’Artias Retournac, 16 septembre 2023, Retournac.

Visite du Site du Château d’Artias 16 et 17 septembre Château d’Artias Entrée Libre

Visite du site, de l’écomusée. Présentation des matériels agricoles, traction animale du XIXè siècle. Présentation et histoire du château et de sa chapelle. Explications sur l’environnement du château et de sa table d’orientation.

Château d’Artias Artias Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 56 15 52 https://sites.google.com/site/lesamisdartias Château construit au Xe et XIe siècle sur un piton rocheux dominant la Loire, remanié au tout début du XIIe siècle, constitué d’un corps de logis entouré de fortifications.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00