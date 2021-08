Retournac Forteresse d'Artias Haute-Loire, Retournac Château d’Artias Forteresse d’Artias Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Vue panoramique depuis la table d’orientation. Les amis d’Artias vous attendent sur le site préservé sur un promontoire rocheux, avec description de l’histoire du château, ses légendes. Visite guidée du musée et animations pour les enfants. Forteresse d’Artias 43130 Retournac Retournac Haute-Loire

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

