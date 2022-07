Visite commentée du château d’Arthel Château d’Arthel Arthel Catégories d’évènement: Arthel

Gratuit – de 15 ans | 6€

Édifié au XVIIIème siècle sur les fondations d’une ancienne maison forte médiévale. Château d’Arthel 72 Le bourg 58700 Arthel Arthel 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

03 86 60 14 31 Château rebâti aux alentours de 1710. Tours avec dômes à l’impériale, pavillon 1772, colombier, douves, terrasses, allées de tilleuls tricentenaires, jardin bouquetier. Le parc de 7 ha est architecturé par des douves et terrasses. Allées de tilleuls tricentenaires, jardin bouquetier et colombier.

