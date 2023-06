Arques vous ouvre les portes de son château et d’une maison ancienne Château d’Arques Arques Arques Catégories d’Évènement: Arques

Aude Arques vous ouvre les portes de son château et d’une maison ancienne Château d’Arques Arques, 16 septembre 2023, Arques. Arques vous ouvre les portes de son château et d’une maison ancienne 16 et 17 septembre Château d’Arques Gratuit -12 ans. 4 € adulte. Entrée libre. Départ des visites guidées : 11h, 13h30, 15h, 16h30. À quelques kilomètres au sud de Carcassonne, une vallée verdoyante s’ouvre. Dans cette douceur inattendue, s’élance le donjon d’Arques, un chef-d’œuvre de l’architecture gothique francilienne… À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château d’Arques et la maison Déodat Roché située au cœur du village, vous ouvrent leurs portes pour des visites libres ou commentées.

L’église Saint-Anne au centre du village est aussi ouverte à la visite de 14h à 18h. Château d’Arques Route des Corbières, 11190 Arques Arques 11190 Aude Occitanie 04 68 69 84 77 Le château des XIIIe-XVIe siècles est composé d’une enceinte quadrangulaire avec, en son centre, un donjon, une ancienne chapelle et une salle basse ; sur la façade sud s’élèvent deux tours dont une seule, la « Tour du Logis », est ouverte à la visite.

Le portail principal est orné, sur sa clef d’arc, des armoiries de la famille de Voisins, seigneur et bâtisseur du château. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Commune d’Arques Détails Catégories d’Évènement: Arques, Aude Autres Lieu Château d'Arques Adresse Route des Corbières, 11190 Arques Ville Arques Departement Aude Lieu Ville Château d'Arques Arques

Château d'Arques Arques Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arques/

Arques vous ouvre les portes de son château et d’une maison ancienne Château d’Arques Arques 2023-09-16 was last modified: by Arques vous ouvre les portes de son château et d’une maison ancienne Château d’Arques Arques Château d'Arques Arques 16 septembre 2023