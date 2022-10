Le piano à travers les siècles Château d’Arnouville 7 rond-point de la Victoire Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Val-d'Oise

Le piano à travers les siècles Château d’Arnouville 7 rond-point de la Victoire, 10 mars 2023, Arnouville. Le piano à travers les siècles Vendredi 10 mars 2023, 20h00 Château d’Arnouville 7 rond-point de la Victoire

Entrée libre sur réservation

Dans le magnifique salon du château d’Arnouville, assistez au concert des élèves du Conservatoire de musique et de danse. Château d’Arnouville 7 rond-point de la Victoire 7 rond-point de la Victoire 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France Dans le magnifique salon du château d’Arnouville, assistez au concert

des élèves des classes de piano de Claudine Godineau, Béatrice

Presle Garcia et Maurice Dumont, du Conservatoire de musique et

de danse.

SALON DU CHATEAU

Réservation : 01 34 45 97 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:00:00+01:00

2023-03-10T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arnouville, Val-d'Oise Autres Lieu Château d'Arnouville 7 rond-point de la Victoire Adresse 7 rond-point de la Victoire 95400 Arnouville Ville Arnouville Age maximum 99 lieuville Château d'Arnouville 7 rond-point de la Victoire Arnouville Departement Val-d'Oise

Château d'Arnouville 7 rond-point de la Victoire Arnouville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnouville/

Le piano à travers les siècles Château d’Arnouville 7 rond-point de la Victoire 2023-03-10 was last modified: by Le piano à travers les siècles Château d’Arnouville 7 rond-point de la Victoire Château d'Arnouville 7 rond-point de la Victoire 10 mars 2023 Arnouville Château d'Arnouville 7 rond-point de la Victoire Arnouville

Arnouville Val-d'Oise