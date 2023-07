Visite du château d’Arlay et de son parc Château d’Arlay Arlay, 16 septembre 2023, Arlay.

Visite du château d'Arlay et de son parc 16 et 17 septembre

Visitez Arlay, le plus grand château privé et familial de la région, avec une documentation détaillée. Les propriétaires vous feront découvrir ce château du XVIIIe siècle et son mobilier intérieur du XIXe siècle réalisé par un artisan jurassien, l’imposante forteresse médiévale d’origine, le parc romantique de 8 hectares et le jardin potager fleuri. Cette année, une projection sur écran des papiers peints et frises du château est exceptionnellement organisée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Château d’Arlay 2 route de Proby 39140 Arlay Arlay 39140 Arlay Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 85 04 22 http://www.arlay.com Le domaine a été aménagé par la comtesse de Lauraguais à partir de 1774 (corps de logis et communs). Elle ajoute un parc pittoresque de 8 ha, développé en intégrant les ruines d’un château médiéval (ruines du vieux château du XIIIe siècle des comtes de Chalon-Arlay, princes d’Orange) et de l’enceinte de l’ancien Bourg-Dessus d’Arlay. Ce parc a conservé ses bosquets d’origine, boulingrin, théâtre de verdure, bergerie, gloriette, etc. En 1823, le Prince Pierre d’Arenberg reprend le domaine et commande pour le château un nouveau mobilier de style Charles X réalisé par un artisan jurassien, resté complet dans son état d’origine. En 1996, création d’un jardin potager fleuri, le Jardin des Jeux, labellisé « Jardin remarquable ». L’ensemble est classé au titre des Monument historique et labellisé « Vignoble et Découverte ».

