Concert des artistes de l’Opéra de Paris: soirée Chaliapine, le roi des basses. Château d’Arcangues Arcangues, 28 octobre 2023, Arcangues.

Arcangues,Pyrénées-Atlantiques

18h : exposition des pièces historiques, conférence internationale et concert de musique lyrique hommage à Fédeo Chaliapine. Places limitées.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Château d’Arcangues Vieille Route de Saint-Pee

Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



6pm: exhibition of historical pieces, international conference and lyrical music concert in tribute to Fedeo Shalyapin. Limited seating

18.00 h: exposición de piezas históricas, conferencia internacional y concierto de música lírica en homenaje a Fédeo Chaliapine. Aforo limitado

18 Uhr: Ausstellung historischer Stücke, internationale Konferenz und Konzert mit lyrischer Musik als Hommage an Fedeo Chaliapin. Begrenzte Plätze

