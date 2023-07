Hountans ente bibe fête ses 40 ans ! Château d’Aon Hontanx, 10 août 2023, Hontanx.

Hontanx,Landes

L’association Hountans ente bibe fête son 40ème anniversaire et vous donne rendez-vous au Château d’Aon pour une rétrospective de toutes leurs animations. Les marcheurs ont rendez-vous à 9h pour une randonnée de 5 ou 10 kms alors que les gourmands seront attendus à 12h pour un apéritif et un repas..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 18:00:00. EUR.

Château d’Aon Route des châteaux

Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Hountans ente bibe association is celebrating its 40th anniversary and invites you to Château d’Aon for a retrospective of all their events. Walkers are invited at 9 a.m. for a 5 or 10 km hike, while gourmets are invited at 12 p.m. for an aperitif and meal.

La asociación Hountans ente bibe celebra su 40 aniversario y le invita al Château d’Aon para una retrospectiva de todas sus actividades. Los senderistas están invitados a unirse a nosotros a las 9 de la mañana para una caminata de 5 km o 10 km, mientras que los gourmets están invitados a unirse a nosotros a las 12 del mediodía para un aperitivo y una comida.

Der Verein Hountans ente bibe feiert sein 40-jähriges Bestehen und lädt Sie im Schloss von Aon zu einem Rückblick auf alle seine Veranstaltungen ein. Die Wanderer treffen sich um 9 Uhr zu einer 5 oder 10 km langen Wanderung, während die Feinschmecker um 12 Uhr zu einem Aperitif und einem Essen erwartet werden.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Landes d’Armagnac