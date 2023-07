Visite guidée Château d’Anet Anet, 16 septembre 2023, Anet.

Visite guidée 16 et 17 septembre Château d’Anet tarif adulte : 8.20€ / gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

Découvrez l’interieur du château et la vie de ses propriétaires pendant une visite guidée. Vous pourrez ensuite profiter d’un balade dans le parc exceptionnelement ouvert pour le week-end du patrimoine.

L’acces à la chapelle royale et au tombeau est inclus dans le billet d’entrée.

Château d’Anet 2 place du Château, 28260 Anet Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 41 90 06 http://www.chateau-d-anet.com [{« type »: « phone », « value »: « 02.37.41.90.07 »}] Demeure de Diane de Poitiers, célèbre favorite du Roi Henri II, le Château d’Anet est un château habité par ses actuels propriétaires de plus de 1860.

Du XVI à ce jour traversez 500 ans d’histoire.

Découvrez sa magnifique chapelle royale du XVI ème siècle œuvre du talentueux architecte humaniste Philibert de Lorme, mais aussi le tombeau de Diane et l’intérieur de ce splendide Château accompagné par notre guide.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Château d’Anet