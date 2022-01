Château d’Ancy-le-Franc « L’expo des Héros ! Playmobil et Cie » Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Catégories d’évènement: Ancy-le-Franc

Ancy-le-Franc Yonne Ancy-le-Franc Pour la toute première fois, le château vous ouvrira ses portes en ce début d’année, au moment des vacances scolaires hivernales, le 5 Février prochain !

L’ouverture ne se fait pas seule, elle sera accompagnée du retour du petit bonhomme souriant… Playmobil®️!

Une dizaine de maquette mettant en situation ce jouet emblématique et d’autres sur le thème des Héros de toutes catégories ! Cinéma , littérature , bande-dessinée, dessin-animé, mythologie… Il y aura au moins un héros qui parlera à vous, grands-parents, parents ou enfants !

L’exposition aura lieu du 5 Février au 4 septembre 2022.

15€ adulte / 11€ réduit / 8€ enfant entre 6 et 15 ans / Gratuit -6 ans

Horaires hivernales du mardi au dimanche : 10h-12h30 et 14h-17h

Pass Vaccinal obligatoire à partir de 16 ans, Pass sanitaire entre 12 et 15 ans.

Place Clermont-Tonnerre Château d'Ancy Ancy-le-Franc

