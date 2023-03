RANDONNEZ NATURE : PROFITEZ DU PRINTEMPS EN FAMILLE Château d’Ancenis-Saint-Géréon, 2 avril 2023, Ancenis-Saint-Géréon .

RANDONNEZ NATURE : PROFITEZ DU PRINTEMPS EN FAMILLE

92 Rue du Pont Château d’Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Château d’Ancenis-Saint-Géréon 92 Rue du Pont

2023-04-02 09:00:00 – 2023-04-02 17:00:00

Château d’Ancenis-Saint-Géréon 92 Rue du Pont

Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique

.

De 9 à 17h, au départ du château d’Ancenis, plusieurs randonnées à pied et à vélos sont organisées pour tous les niveaux. De nombreuses activités autour des sports de pleine nature ainsi que des animations culturelles et patrimoniales sont également proposées. Randonnez nature est un événement gratuit et ouvert à toutes et tous. Découvrez le programme !

Les inscriptions sont gratuites et ont lieu sur place au stand du Département « Accueil général » dans la limite des places disponibles, sauf pour les randonnées à pied et à vélo où l’accueil sera fait dans les stands correspondants.

————————————————-PROGRAMME——————————————-

RANDONNEES PEDESTRES

– Boucle famille « Tour de l’ïle Mouchet » – 4 km de 9h à 15h (Durée 1h45 à 2h de marche avec enfant et/ou PMR)

– Boucle médiane « Les Pierres Meslières » – 11,4 km de 9h à 9h30 (Durée 2h30 à 3h)

– Grande boucle le long de la Loire jusqu’aux coteaux d’Oudon – 14 km de 9h à 9h30 (Durée 3h à 3h30)

RANDONNEES PEDESTRES VEC BALADE EN BATEAU SUR LA LOIRE

Inscription au stand du Département « Accueil général » (40 places) – Circuit de 10 km (durée 2h30) avec deux départs :

– 1er Départ à 9h30 : 40 places – GR3 de Ancenis vers Oudon/ Champtoceaux, puis retour vers Ancenis sur la Luce en bateau sur la Loire ; retour sur Ancenis vers 12h45

– 2ème Départ à 13h30 : 40 places – descente de la Loire sur la Luce vers Champtoceaux (Cul du Moulin) et retour à pied vers Ancenis (GR3) vers 17h

Ravitaillement au village départ et en cours de parcours, prévoir une tenue adaptée selon la météo.

RANDONNEE VTT Circuit sur les coteaux Ancenis / Oudon / Sud Loire

– Parcours famille tout public de 11 km. Départs libres de 9h à 10h sécurisé jusqu’à 12h

– Parcours moyen (jeunes vététistes) de 16.5 km. Départ à 9h autour du marais de Gré.

– Parcours long de 35.7 km. Départ 9h vers Oudon puis Sud Loire vers Champtoceaux, Liré et retour Ancenis

1 ravitaillement intermédiaire à mi-parcours du circuit long à Oudon

RANDONNEE GRAVEL

Parcours de 48 km encadré par le comité départemental vélo – vers Anetz, Ingrandes et retour Sud Loire vers Saint-Florent-le-Viel, le Marillais et le Fourneau (sur l’itinéraire Loire à Vélo) – Départ à 9h

1 ravitaillement intermédiaire à mi-parcours.

RANDONNEE CYCLOTOURISME

Circuit court de 23 km vers Oudon, puis sud Loire vers Orée d’Anjou, Le Fourneau et retour sur Ancenis – Départ 9h

Parcours initiés de 62 km : circuit court, puis au Fourneau bifurcation vers Bouzillé sur les bords de Loire, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil, et retour Nord Loire vers Ancenis – Départ à 9h

1 ravitaillement intermédiaire à St Florent le Viel, à mi-parcours.

ANIMATIONS VTT JOELETTES QUADRIX TANDEM HANDBIKE

Tout public et personnes en situation de handicap de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, en accès libre sans inscription

RANDONNEE TRAIL

– Parcours enfant de 2 km – Départs à 14h15 et 15h15 pour des groupes de 15 enfants encadrés par des éducateurs sportifs – Inscriptions : https://www.weezevent.com/randonnez-nature-trail-enfant

– Parcours adultes de 4km et 8 km – Départ à 14h – 2 groupes de 50 personnes maximum

ANIMATIONS AVEC INSCRIPTIONS SUR PLACE

– MARCHE NORDIQUE ET BUNGYPUMP : de 11h à 12h30 et de 14h à 17h – Tout public – 15 à 20 pers. par créneau.

– BALADES NATURE :

– Vers les bords de Loire : de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30 – 20 pers. par créneau

– Vers le marais de Grée : de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h – 12 pers. par créneau

– CANOË ET KAYAK : balade autour de l’île Delage ou le long de la Loire de 11h à 12h, de 12h30 à 13h30 et de 14h à 15h – 12 pers. par créneau

– SWINGOLF: 11h à 12h30, 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h, créneaux de 1h30 d’activité – Tout public – 12 pers. par créneau

– BALADE PONEYS ENFANTS : 11h à 12h et de 14h à 17h – créneaux de 20mn – A partir de 3 ans – 5 pers. par créneau

– BALADE EN CALECHE : de 11h à 12h et de 14h à 17h – Familial et PMR – 20 à 30 mn

– ATELIER PÊCHE : Découverte de la faune-pêche (aquarium sur site) et sensibilisation au milieu halieutique – De 10h30 à 12h, 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h – 10 pers. par créneau.

– CHASSE AU TRÉSOR : de 14h à 17h, balade ludique urbaine familiale de 5 km (durée 1h), départ de groupe tous les quarts d’heure (dernier départ à 16h) – Groupes de 12 personnes (enfants et adultes)

– BALADE DESSINÉE DU CHÂTEAU AU BORDS DE LOIRE : Durée 2h, 1 groupe de 14h à 16h et 1 un groupe de 15h à 17h – Tout public, les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés – 12 pers. max. par créneau

ANIMATIONS SANS INSCRIPTIONS

– Atelier éco-responsabilité : de 10h à midi et de 14h à 17h – Tout public (enfants et adultes) en accès libre – parcours/motricité éco-responsable

– Jeu de société « Objectif : Étang EPATANT » : jeu de dés pédagogique à thématique environnementale sur le thème de la promenade et de la randonnée de 14h à 17h (durée du jeu : 20mn) – Pour enfants et adultes par groupes de 4 joueurs (2 groupes / 20mn)

– Savoir rouler à vélo : parcours de motricité en accès libre de 14h à 17h – A partir de 6 ans

– Sport santé : évaluation de son état de forme – bilan sport santé, accès libre de 10h30 à 17h – Tout public

ANIMATIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

Ces différentes animations culturelles et patrimoniales sont proposées dans le cadre de l’anniversaire des 70 ans du Pont d’Ancenis.

Dans le bâtiment « Logis Renaissance » du château

– Présentation des métiers d’arts de 10h à 18h en accès libre

– Exposition de peinture sur le thème des ponts.

– Histoire des ponts d’Ancenis ! Projection présentée par l’ARRA – Association de Recherches sur la Région d’Ancenis – de 10h à 12h et de 14h à 17h – Visite en accès libre, tout public

Sur les bords de Loire : Exposition « Franchir la Loire » : co-production UNESCO – DRAC, présentant les différents moyens de traverser le fleuve à travers le temps.

ANIMATIONS DES COMMERCANTS

Les commerçants d’Ancenis-Saint-Géréon vous proposent des animations gastronomiques, dans l’enceinte du château et au sein de l’espace du jardin de l’Éperon.

– Tablée vigneronne : Stand de « dégustation/vente de vin par le Syndicat Viticole de la Région d’Ancenis »

– Buvette et restauration : Possibilité de buvette et restauration rapide sur place avec food-trucks écoresponsables, produits locaux et végétariens… et de profiter des restaurants de la commune

Plusieurs randonnées à pied et à vélos sont organisées pour tous les niveaux. De nombreuses activités autour des sports de pleine nature ainsi que des animations culturelles et patrimoniales sont également proposées. Gratuit et ouvert à tous.

contact@loire-atlantique.fr +33 2 40 99 16 83 https://www.loire-atlantique.fr/44/envie-de-faire-du-sport/randonnez-nature-le-2-avril-a-ancenis-saint-gereon/c_1366091

Château d’Ancenis-Saint-Géréon 92 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon

dernière mise à jour : 2023-03-16 par