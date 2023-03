Créer un pont pour faire du lien chateau d’Ancenis Ancenis Catégories d’Évènement: Ancenis

Loire-Atlantique

Créer un pont pour faire du lien chateau d’Ancenis, 31 mars 2023, Ancenis. Créer un pont pour faire du lien 31 mars – 2 avril chateau d’Ancenis L’association Terres de Créations a mis de nouveau les petits plats dans les grands pour cette nouvelle édition au Logis Renaissance du château d’Ancenis et il y en aura pour tout le monde.

Vous pouvez rencontrer des professionnel·le·s tel·le·s que sellier-maroquinier, boutonnière, bijoutières, tapissière d’ameublement, vannière, décoratrice en résine, lapidaire, graveuse, bijoutière en perles au chalumeau, fabriquant de papuer, céramiste, verrier, tisserande, enlumineure, créatrice de robe de mariées… Le vendredi après-midi, nous accueillerons les élèves des écoles, collèges et lycées du territoire. Nous travaillerons à partir de notre artisanathèque pour ensuite guider les enfants et les jeunes à travers les salles à la rencontre des artisans d’art et leur métier. Samedi et dimanche les participants de cette année feront tout pour expliquer au mieux leur métier d’art aux visiteurs, à travers des ateliers, des démonstrations, des outils, des échantillons, des panneaux explicatifs, des photos, de la matière première, de la matière à être transformée, de la matière transformée. Le dimanche 2 avril, Ancenis fête également les 70 ans de la création du pont suspendu sur la Loire. Terres de Créations souhaite s’inscrire et participer, à sa façon, à la célébration de cet anniversaire. Faire le lien entre les métiers d’art et les métiers bâtisseurs, et quoi de mieux qu’un pont pour faire un lien, pour créer du lien. Lien humain, mais aussi lien technique, sortir de nos frontières, être transversaux… Nous avons comme projet de créer une œuvre à plusieurs mains avec des corps de métiers différents et parfois improbables, dont aucun n’est un métier de construction. Nous projetons de créer une maquette de pont. chateau d’Ancenis 21 rue du pont 44150 ancenis Ancenis 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://terresdecreations-44-49.over-blog.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/TerresdeCreations »}, {« type »: « email », « value »: « terresdecreations4449@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0768646368 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T13:30:00+02:00 – 2023-03-31T17:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 verrier bijoutier Alexandre Moreau PittoResco

Détails Catégories d’Évènement: Ancenis, Loire-Atlantique Autres Lieu chateau d'Ancenis Adresse 21 rue du pont 44150 ancenis Ville Ancenis Departement Loire-Atlantique Lieu Ville chateau d'Ancenis Ancenis

chateau d'Ancenis Ancenis Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancenis/

Créer un pont pour faire du lien chateau d’Ancenis 2023-03-31 was last modified: by Créer un pont pour faire du lien chateau d’Ancenis chateau d'Ancenis 31 mars 2023 Ancenis chateau d'Ancenis Ancenis

Ancenis Loire-Atlantique