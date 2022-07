Admirez la renaissance de cette forteresse oubliée Château d’Amont, 17 septembre 2022, Bélesta.

Admirez la renaissance de cette forteresse oubliée 17 et 18 septembre Château d’Amont

Gratuit.

Découvrez le château d’Amont et apprenez-en plus sur sa sauvegarde grâce à une visite commentée par les bénévoles de l’association qui tentent de lui redonner vie.

Château d’Amont Le Bourg, 09300 Bélesta Bélesta 09300 Ariège Occitanie Dans Bélesta, prendre direction Fougax et Barineuf. Immédiatement après le pont, prendre à gauche, rue Délalaygue. L’accès aux ruines du château se fait par un petit sentier en bordure d’habitation sur la droite. Monter puis à l’intersection (des barbelés délimitent un bois de sapin), tourner à gauche.

Construit au XVIe siècle par le sire d’Audou, ce château de 2500m² a bien failli disparaître. Abandonné depuis le début du XVIIe siècle, pillé et vandalisé à plusieurs reprises, il a été racheté début 2015 par l’association Sauvegarde du château d’Amont qui souhaite le sauvegarder. Après avoir débroussaillé remparts et tours, les bénévoles ont entrepris la restauration de l’ensemble. Des parties de remparts et de tours effondrés ont été remontées. Une poterne et une salle basse dans la tour est ont été dégagées des décombres et un espace de détente a été aménagé sur la terrasse qui domine le village. Un point de vue exceptionnel.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T09:30:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00

©Alain Andrieu